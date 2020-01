Brennendes Auto auf Autobahn: Keine Verletzten

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Mainz Vermutlich durch einen technischen Defekt ist es am Sonntag in einem Auto auf der A643 bei Mainz zu einem Motorbrand gekommen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zwischen den Anschlussstellen Mombach und Gonsenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

