Brennendes Auto beschädigt drei Pkw und Hausfassade

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein brennender Wagen hat in Kaiserslautern drei geparkte Autos und eine Hausfassade beschädigt. Der Fahrer des Wagens habe bemerkt, wie es aus dem Motorraum qualmte, und habe das Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt geparkt, teilte die Polizei am Samstag mit.

