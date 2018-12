später lesen Brennendes Auto vor dem Finanzamt Teilen

Vor dem Finanzamt in Pirmasens hat ein Auto gebrannt, auch andere Fahrzeuge und eine Straßenüberführung wurden dadurch beschädigt. Auslöser war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an dem Wagen eines 43-Jährigen am Samstagmorgen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. dpa