Brennt wie Stroh: Scheune kann nicht mehr gelöscht werden

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Birlenbach Im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Futterscheune abgebrannt. Das mit Heu- und Strohballen gefüllte Gebäude in Birlenbach war am frühen Montagmorgen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Gebäude konnte verhindert, die Scheune selbst aber nicht mehr gerettet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa