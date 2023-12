Kritik aus der Opposition Sondersitzung zur Briefaffäre: Malu Dreyer hält an Staatssekretärin Heike Raab fest (Fotos)

Zum Schluss einer hitzigen Parlamentssitzung geht Malu Dreyer noch einmal zum Redepult. Nach ihrem Empfinden habe Staatssekretärin Heike Raab (SPD) sehr klar dargelegt, wie die Geschichte mit dem Brief lief. „Ich komme zu dem Ergebnis, dass Frau Raab nicht das Parlament getäuscht hat“, sagte die Ministerpräsidentin. Fast zwei Stunden hatte der rheinland-pfälzische Landtag am Mittwochnachmittag zuvor über Raabs Beschwerdebrief an den SWR debattiert.