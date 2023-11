Beschwerde an den SWR Briefaffäre: Staatssekretärin Raab muss Falschaussagen korrigieren

Nach Bekanntwerden eines Briefes an den SWR war Staatssekretärin Heike Raab in den vergangenen Tagen heftig unter Druck geraten. In dem Schreiben beschwerte sich die SPD-Politikerin über die Berichterstattung zum Rücktritt ihres Parteikollegen und Ex-Innenminister Roger Lewentz (SPD). Zu den vielen aufgekommenen Fragen erklärte sich Raab dann vor knapp zwei Wochen erstmals im Medienauschuss des Landtags. Nun ist klar: Einige ihrer Aussagen waren falsch.