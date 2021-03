Briefträger von rollendem Bus eingeklemmt und verletzt

Bad Dürkheim Ein Kleinbus der Post hat sich in Bad Dürkheim selbstständig gemacht und einen Briefträger eingeklemmt. Dabei wurde der 22 Jahre alte Mann verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug sei plötzlich losgerollt, als der Bote Briefe ausliefern wollte.

Er sei zwischen Bus und Wand geraten. „Mehrere Personen reagierten vorbildlich, setzten das Fahrzeug zurück und versorgten den Verletzten bis zu Eintreffen des Rettungsdienstes“, hieß es von der Polizei. Anschließend sei der verletzte Postbote in eine Klinik gebracht worden. Warum sich der am rechten Fahrbahnrand geparkte Bus am Montag in Bewegung setzte, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.