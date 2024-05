Kommunal-und Europawahl Briefwahl im Saarland hat begonnen

Knapp fünf Wochen vor der Kommunal- und der Europawahl im Saarland können Wahlberechtigte bereits per Briefwahl wählen. Dazu müsse man die Briefwahlunterlagen schriftlich oder mündlich bei seiner Gemeinde beantragen, teilte die Landeswahlleitung am Montag in Saarbrücken mit. Nur eine telefonische Antragstellung sei unzulässig. Neben Europa- und Kommunalwahlen werden am 9. Juni an der Saar auch etliche Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte neu gewählt.