Brocker zurückhaltend bei Gesprächsangebot von Ministerin FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen

Einen Tag nach harscher Kritik von Gerichtspräsident Lars Brocker an Integrationsministerin Anne Spiegel hat die CDU-Fraktion der grünen Politikerin den Rücktritt nahegelegt. Wenn der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG) und des Verfassungsgerichtshofs (VGH) der Ministerin vorwerfe, Grenzen zu überschreiten und Institutionen zu beschädigen, sei dies „ein einmaliger Vorgang, der beispiellos ist in der Geschichte von Rheinland-Pfalz“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Adolf Weiland am Dienstag in Mainz. dpa