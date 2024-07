Gedenken Bronze-Stelen für Opfer der Amokfahrt in Trier stehen

Gut dreieinhalb Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier nimmt die zentrale Gedenkstätte für die Opfer Form an. Auf dem belebten Platz in der Nähe der Porta Nigra wurden große Bronze-Stelen aufgestellt - in Erinnerung an die Opfer. „Die Angehörigen der Opfer haben gesagt: "Das ist der richtige Platz. Wir wollen mittendrin sein"“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Es sei deren Wunsch, „dass Menschen vorbeikommen, innehalten, wahrnehmen, dass hier Menschen sinnlos getötet worden sind“.