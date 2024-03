Kloster Himmerod Der letzte Mönch von Himmerod: Bruder Stephan wird 90

Für Bruder Stephan ist es der richtige Ort. Auch gut sechs Jahre nach dem Weggang des Zisterzienser-Ordens ist Kloster Himmerod sein Leben. Hier wohnt er, hier betet er, hier wirkt er. Seit nunmehr 66 Jahren. Als zuletzt verbliebener Mönch. „Ich bin noch Zisterzienser. Ich bin sozusagen ein Sonderfall“, sagt er in seinem schwarz-weißen Habit in der Klosterherberge. „Eigentlich müsste ich in der Gemeinschaft leben. Aber ich habe so viele Aufgaben hier, dass ich nicht gehen kann und nicht gehen will“, sagt Pater Stephan Senge, der am 29. März 90 Jahre alt wird.