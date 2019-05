später lesen Brückenabriss: Am Wiesbadener Kreuz drohen wieder Staus Teilen

Twittern

Teilen



Am Wochenende müssen Autofahrer rund um das Wiesbadener Kreuz erneut mit Staus und Behinderungen rechnen. Denn an der Verbindung der Autobahnen 3 und 66 soll das letzte Stück der in die Jahre gekommenen Autobahnbrücke abgerissen werden. dpa