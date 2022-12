Auszeichnungen : Brückenpreis für gesellschaftliches Engagement verliehen

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sechs Initiativen und Organisationen mit dem Brückenpreis ausgezeichnet. Der Preis steht unter dem Motto „Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Rheinland-Pfalz“.

„Wir sind alle aufgefordert, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken, um wehrhaft gegenüber propagandistischen Einflüssen aus dem In- und Ausland zu sein“, erklärte Staatskanzlei-Chef Fabian Kirsch am Samstag.

Weitere Preise gingen an FC Ente Bagdad mit dem Projekt „You'll never watschel alone“, das eine Brücke von geflüchteten Menschen zur Gesellschaft schlagen will sowie an die Protestantische Kirchengemeinde Bad Bergzabern mit dem Projekt „BüroLichtBlick“, das zwischen Hilfesuchenden und öffentlichen Stellen vermitteln will. Außerdem gingen Brückenpreise an den Weltladen Remagen-Sinzig mit dem Projekt „Fair - SolidAHRisch - Nachhaltig“, das sich mit dem Verkauf fairer Produkte für eine gerechte Welt einsetzt, und an den Verein Casa del Sol mit dem Projekt „Vielfalt bildet Nachhaltigkeit“. Es fördert eine entwicklungspolitische Bildungsarbeit.