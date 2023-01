Mehr Urlaub im nächsten Jahr : 16 freie Tage mit nur acht Urlaubstagen? So nutzen Sie die Brückentage 2023 am besten

Mehr Freizeit trotz gleicher Urlaubstage? Wenn Sie Ihre Urlaubstage richtig legen, wird Ihr Urlaub im nächsten Jahr doppelt so lang. Welche Tage Sie sich für mehr Freizeit im Kalender markieren sollten, zeigen wir in unserer großen Übersicht.

Von Teresa Enzweiler

Für Arbeitnehmer liegen die Feiertage im Jahr 2023 besonders günstig, denn lediglich Neujahr fällt unter den geltenden Feiertagen in Rheinland-Pfalz auf ein Wochenende. Mithilfe der vielen Brückentage können Sie mit der richtigen Planung eine Menge arbeitsfreier Tage genießen. Brückentage sind Tage zwischen zwei arbeitsfreien Tagen, die zwischen einem Feiertag und einem Wochenende liegen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese für sich nutzen können und welche Bedeutung die einzelnen Feiertage haben.

Brückentage für den Urlaub 2023: Neujahr fällt auf einen Sonntag

Neujahr ist ein bundesweiter Feiertag und fällt im Jahr 2023 auf einen Sonntag. Somit erhalten Arbeitnehmer keinen zusätzlichen freien Tag. Dem Feiertag geht Silvester am 31. Dezember voraus und er ist der Beginn des neuen Jahres. Über die Bedeutung und den Ursprung finden sich unterschiedliche Informationen.

In der katholischen Kirche galt der Tag bis 1965 als „Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu“, danach als „Hochfest der Gottesmutter“. Neujahr wird zudem in der gesamten Welt je nach Kultur und Religion auf unterschiedliche Weise gefeiert, das Datum richtet sich nach der jeweiligen Kalenderrechnung. In Deutschland wird der Feiertag durch Feuerwerke und Neujahrswünsche eingeleitet.

16 freie Tage dank Karfreitag und Ostermontag

Ostern besteht deutschlandweit aus zwei gesetzlichen Feiertagen, sodass Sie mit der richtigen Planung viele freie Tage am Stück erhalten. Am 7. April ist Karfreitag und am 10. April 2023 ist Ostermontag, beide Feiertage sind arbeitsfrei. Mit acht Urlaubstagen erhalten Sie durch das Oster-Wochenende ganze 16 freie Tage. Hierfür nehmen Sie sich jeweils vom 3. bis 6. April sowie vom 11. bis 14. April Urlaub. Im Ergebnis haben Sie dadurch vom 1. bis zum 16. April frei.

Die Ostertage beginnen mit dem Palmsonntag, der die Karwoche einleitet. Gründonnerstag erinnert an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen zwölf Jüngern feierte. Karfreitag erinnert an die Kreuzigung Jesu. Am Ostersonntag wird die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Mit dem Ostermontag enden die Ostertage, an diesem Tag soll Jesu zwei Jüngern begegnet sein, die zuvor an seiner Auferstehung zweifelten und nach der Begegnung die Frohe Botschaft seiner Auferstehung verbreitet haben sollen.

Verlängertes Wochenende am Tag der Arbeit

Da der gesetzliche Feiertag im kommenden Jahr auf einen Montag fällt, erhalten Arbeitnehmer auch ohne zusätzlichen Urlaubstag ein verlängertes Wochenende. International, insbesondere im anglo-amerikanischen Raum, ist der Tag bereits seit 1890 von Bedeutung, innerhalb Deutschlands wurde er durch die Nationalsozialisten zu einem gesetzlichen Feiertag.

Auch heute noch handelt es sich um einen politischen Feiertag, an dem vor allem Kundgebungen und Demonstrationen im Vordergrund stehen. Für diejenigen, die sich weniger für politisches Geschehen interessieren, stehen am Tag der Arbeit meist der Maibaum und eine Maitour im Mittelpunkt.

Langes Wochenende an Christi Himmelfahrt garantiert

Christi Himmelfahrt findet 39 Tage nach Ostersonntag statt und fällt somit in jedem Jahr auf einen Donnerstag. Mithilfe des bundesweiten Feiertags und einem Urlaubstag am darauffolgenden Freitag (19. Mai 2023) erhalten Arbeitnehmer ein vier Tage langes Wochenende. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei Christi Himmelfahrt um einen christlichen Feiertag, der auch in Haiti, Grönland oder Madagaskar ein offizieller Feiertag ist.

Anlass für den Feiertag ist die Erzählung über Jesus Christus, der am 40. Tag nach seiner Auferstehung an Ostersonntag in den Himmel aufgestiegen sei. An diesem Tag wird außerdem Vatertag gefeiert. Der Ursprung des Vatertages ist bislang nicht eindeutig geklärt, in Deutschland finden an diesem Tag meist Gruppen-Wanderungen statt.

Neuen freie Tage dank Pfingstmontag am 29. Mai 2023?

Der Pfingstmontag fällt auf den 29. Mai und beschert Arbeitnehmern somit ohnehin ein verlängertes Wochenende. Wer noch mehr freie Zeit möchte, kann an den folgenden vier Tagen Urlaub nehmen. Mit Urlaubstagen am 30. Und 31. Mai sowie am 1. und 2. Juni erhalten Sie so neun arbeitsfreie Tage. Pfingsten findet immer 50 Tage nach Ostern statt und läutet gleichzeitig das Ende der Osterzeit ein.

Anlass für den Feiertag ist das Pfingstwunder, das in der Apostelgeschichte Erwähnung findet. Die Jünger Jesu sollen an diesem Tag von dem Heiligen Geist erfüllt worden sein und konnten von dort an verschiedene Sprachen sprechen und verstehen. Das Wunder soll dafür gesorgt haben, die Botschaften Jesu in der ganzen Welt zu verbreiten.

Urlaub verdoppeln über Fronleichnam am 8. Juni 2023

Neben fünf weiteren Bundesländern gilt Fronleichnam auch in Rheinland-Pfalz als arbeitsfreier Feiertag und findet am 8. Juni 2023 statt. Der Feiertag fällt auf einen Donnerstag und bietet sich damit für ein langes Wochenende an. Mit einem Urlaubstag am Folgetag, dem 9. Juni, erhalten Arbeitnehmer ein viertägiges Wochenende. Wer Fronleichnam mit dem Pfingstmontag verbindet und acht Tage Urlaub nimmt, erhält 16 freie Arbeitstage. Fronleichnam fällt immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten und wird damit 60 Tage nach Ostern gefeiert.

Das Fest wird auch als das „Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi“ bezeichnet und steht im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl. An diesem Tag steht die Hostie im Vordergrund, um die Gegenwart Jesu Christi zu symbolisieren. Anders als man vermuten würde, hat Fronleichnam namentlich nichts mit dem Leichnam zu tun. Der Name hat seinen Ursprung im Mittelhochdeutsch und setzt sich aus „fron“, dem Herrn gehörend, und „lichnam“, lebendiger Leib, zusammen.

Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

Ebenfalls auf einen Dienstag fällt im Jahr 2023 der Tag der Deutschen Einheit. Auch hier können Arbeitnehmer mit der richtigen Planung vier freie Tage am Stück genießen. Mit einem Urlaubstag am Montag, 2. Oktober, erhalten Sie ein verlängertes Wochenende.

Am Tag der Deutschen Einheit wird die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu einem einheitlichen Staat gefeiert. Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrags am 3. Oktober 1990, galt der Tag der Deutschen Einheit nicht nur als gesetzlicher Feiertag, auch ist von da an nicht mehr der Regierungssitz Bonn die vorläufige Hauptstadt Deutschlands, sondern Berlin.

Allerheiligen am 1. November

Der Feiertag Allerheiligen ist am 1. November und fällt auf einen Mittwoch. Arbeitnehmer können mit zwei Urlaubstagen vor (30. und 31. Oktober) oder nach dem Feiertag (2. und 3. November) fünf arbeitsfreie Tage genießen. Wer an allen vier Tagen Urlaub nimmt, erhält neun freie Tage am Stück.

An Allerheiligen wird allen Heiligen der Kirche gedacht. Dazu zählen die Menschen, die nach ihrem Tod von der Kirche heiliggesprochen wurden. Jedem dieser Menschen wird zwar ein Gedenktag zuteil, an Allerheiligen werden jedoch alle gemeinsam gefeiert. Im Osten findet dieser Feiertag am ersten Sonntag nach Pfingsten statt.

Weihnachten 2023

Der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag fallen dieses Jahr auf einen Montag (25. Dezember) und Dienstag (26. Dezember). Mit Urlaubstagen am 27., 28. und 29. Dezember sind bis zu zehn freie Tage am Stück möglich. Denn auch Neujahr 2024 fällt auf einen Montag und bietet damit einen zusätzlichen freien Arbeitstag.