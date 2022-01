Feiertage : Brückentage 2022 in Rheinland-Pfalz: So holen Sie mehr aus Ihrem Urlaub raus

Die Feiertage in Rheinland-Pfalz geben mehrfach die Gelegenheit, mit einem Brückentag das Wochenende zu verlängern. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Trier 2022 gibt es in Rheinland-Pfalz wieder einige klassische Brückentage. Wir zeigen, wie Sie mit dem Einsatz einzelner Urlaubstage eine längere Zeit am Stück frei bekommen.

Aus Sicht der Arbeitnehmer hätte das Jahr besser anfangen können. Der 1. Januar 2022 fiel auf einen Samstag. Damit war der Feiertag an Neujahr für viele Menschen kein Gewinn.

Über weite Strecken den Jahres 2022 sieht es dann schon besser aus. Wer einen einzelnen Urlaubstag einsetzt, kann dann mehrere freie Tage am Stück rausholen. Wir zeigen, welche Brückentage mit den Feiertagen in Rheinland-Pfalz funktionieren.

Klassische Brückentage für langes Wochenende in Rheinland-Pfalz 2022

Die Möglichkeit für einen Brückentag ergibt sich immer dann, wenn ein Feiertag auf einen Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag fällt. Ein bis zwei Urlaubstage „überbrücken“ dann die Zeitspanne, in der man zwischen den freien Tagen arbeiten müsste. Das funktioniert gut für alle Arbeitnehmer, die regulär von Montag bis Freitag arbeiten. Für alle anderen sieht die Rechnung natürlich komplizierter aus.

Es gibt 2022 in Rheinland-Pfalz drei Termine für solche Brückentage. Christi Himmelfahrt am 26. Mai und Fronleichnam am 16. Juni liegen jeweils auf einem Donnerstag. Allerheiligen am 1. November liegt auf einem Dienstag. Das bedeutet: Es winken jeweils vier freie Tage am Stück mit dem Einsatz eines einzelnen Urlaubstages.

Feiertags-Wochenenden in Rheinland-Pfalz 2022

Man kann dieses Prinzip natürlich auch anders herum anwenden. Anstatt einen Brückentag im klassischen Sinne zu nehmen, kann man auch bei einem langen Wochenende ansetzen und es noch länger machen. Für Arbeitnehmer, die an Wochenenden frei haben, bietet sich diese Gelegenheit durch Feiertage an einem Freitag oder Montag.

Sehr attraktiv dafür ist die Osterzeit. Mit Karfreitag am 15. April und Ostermontag am 18. April gibt es in Rheinland-Pfalz wieder ein langes Wochenende, das für Brückentage offen steht. Die Rechnung lautet nämlich: Acht Tage Urlaub einsetzen, um zwei volle Wochen frei zu bekommen.

Darüber hinaus sollte man sich den Pfingstmontag am 6. Juni und den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober (Montag) vormerken.

Zu Weihnachten gibt es 2022 keine ideale Möglichkeit, wenige Brückentage in eine lange freie Zeit umzuwandeln. Heiligabend ist am Samstag, so dass der zweite Weihnachtsfeiertag auf den folgenden Montag fällt.

Was gilt, wenn der Arbeitsort nicht in Rheinland-Pfalz liegt?

Nun kommt es vor, dass der Wohnort zum Beispiel in Rheinland-Pfalz liegt, der Arbeitsort aber in einem anderen Bundesland oder auch im benachbarten Ausland. In diesem Fall gelten für den Arbeitnehmer die Feiertage am Arbeitsort.

Im Jahr 2022 ergibt sich diese Situation an Mariä Himmelfahrt. Am Montag, den 15. August 2022 hat das Saarland nämlich einen Feiertag.

Brückentage unbedingt mit den Kollegen absprechen

Natürlich werden in vielen Fällen auch die Kolleginnen und Kollegen auf die Brückentage schielen. So hofft jeder darauf, mit den Feiertagen in Rheinland-Pfalz einen möglichst guten Deal zu machen. In diesem Fall sollte man nicht versuchen, zu jedem möglichen Termin das Optimum für sich selbst herauszuholen. Auch die anderen müssen mal den Vortritt bekommen.