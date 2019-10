Brüderle kritisiert Bild des Altenpflegers: „Imageproblem“

Mainz Der Beruf des Altenpflegers kommt nach Einschätzung des Präsidenten des privaten bpa-Arbeitgeberverbands, Rainer Brüderle, viel zu schlecht weg. „Es trifft nicht zu, dass die Pfleger alle ausgebeutet und schlecht bezahlt werden“, sagte Brüderle im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Zu dem derzeitigen Mindestlohn wird man bei uns in der Region keinen kriegen“, sagte Brüderle. „Die Betriebe müssen aber auch eine Mindestverzinsung haben.“ Sie brauchten unter anderem Geld für moderne Ausstattung und Digitalisierung. „Private Geldgeber sind fast die Dummen, wenn sie eigenes Geld reinstecken, Pflegeheime aufbauen, investieren und nicht einmal zwei Prozent Verzinsung haben.“ Die durchschnittliche Umsatzrendite in der Pflegebranche - also vor Steuern - liege nach einer Erhebung der Bundesbank bei 2,7 Prozent. „Wenn Sie am Schluss als kleiner Pflegeunternehmer - und viele haben nur 10, 15 Fälle - unterm Strich nichts haben, dann macht es keiner.“