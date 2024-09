Parteitag BSW gründet Landesverband in Rheinland-Pfalz

An diesem Sonntag (11.00 Uhr) gründet das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) einen Landesverband in Rheinland-Pfalz. Die namensgebende Bundesparteivorsitzende Wagenknecht wird nach Angaben der Veranstalter wegen der parallelen Landtagswahl in Brandenburg voraussichtlich nicht am Gründungsparteitag in Kaiserslautern teilnehmen.