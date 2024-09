Parteitag BSW gründet rheinland-pfälzischen Landesverband

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen Landesverband in Rheinland-Pfalz gegründet. Als zweiköpfigen Landesvorsitz wählten die Mitglieder beim Gründungsparteitag in Kaiserslautern den Bundestagsabgeordneten und früheren Linken-Landesvorsitzenden Alexander Ulrich sowie Sina Listmann, die sich als Quereinsteigerin in die Politik bezeichnet. 44 der 45 wahlberechtigten Mitglieder wählten die Kandidaten jeweils, es gab je auch eine Enthaltung. Bundesweit ist es der zehnte BSW-Landesverband.