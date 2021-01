Buchstäblich im kleinsten Kreis: Hochzeiten in der Pandemie

Koblenz/Mainz Heiraten geht wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie nur mit wenigen oder gar keinen Gästen. Deswegen verschieben viele Paare ihre Hochzeiten. Mancherorts erleben Standesämter aber auch ungewohnten Zulauf.

Die Corona-Pandemie wirft die Hochzeitspläne der Rheinland-Pfälzer auch im Jahr 2021 durcheinander. Häufig sind in Standesämtern gar keine oder nur wenige Gäste zugelassen - und für die gilt eine Maskenpflicht. Für Brautpaare sind die Regeln meist nicht ganz so streng. In Trier und Mainz ist die Mund-Nasen-Bedeckung für beide kein Muss, in Ludwigshafen kann das Paar die Maske während der Zeremonie abnehmen. In Koblenz sorgt eine Trennscheibe zwischen Brautpaar und Trauendem für den nötigen Schutz. Unter dem Strich zeigt sich aber: Das Ja-Wort geben sich Paare auch in der Pandemie.