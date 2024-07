Verteidigung Büchel bereitet sich auf F-35-Kampfjets vor

Doch was macht die F-35 so wichtig für die Luftwaffe? Zum einen muss der in die Jahre gekommene Tornado ersetzt werden. Ein wichtiger Punkt sind aber auch die Kampfjets anderer Bündnispartner. Das Kampfsystem werde in Europa auch von Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und Italien geflogen, erklärte ein Sprecher der Luftwaffe. „Wir sind dadurch interoperabel eben mit unseren Bündnispartnern.“ Es sei wichtig, mit den Partnern gemeinsam fliegen sowie Taktiken und Trainings entwickeln zu können.