Bücher sollen straffällig gewordenen Jugendlichen helfen

Germersheim Bei Jugendstrafverfahren hat die Justiz im Kreis Germersheim künftig eine Möglichkeit mehr - die sogenannte Leseweisung. Straffällig gewordene Jugendliche erhalten dann als mögliche Weisung, ein Buch zu lesen, dessen Inhalt mit ihrer Straftat zusammenhängt.

In Jugendstrafverfahren sind bisher etwa Arbeitsstunden, Teilnahme an sozialen Trainingskursen oder eine Suchtberatung möglich. Bei den Büchern handelt es sich um altersgerechte Werke, in denen es zum Beispiel um Gewalt, Raub oder Drogen geht - etwa der Jugendroman „Keine halben Sachen“ oder das Theaterstück „Im Strudel der Gewalt“. Bei dieser Erweiterung des Maßnahmenkatalogs gehe es auch um neue Akzente im Jugendstrafrecht, teilte die Kreisverwaltung mit.