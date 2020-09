Bündel von Maßnahmen gegen Stickstoffbelastung in Mainz

Autos fahren über Tempo-30-Markierungen auf den Fahrbahnspuren in der Mainzer Innenstadt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Einführung von Tempo 30 in der Innenstadt hat sich aus Sicht von Oberbürgermeister Ebling bewährt. Jetzt hofft die Stadt auf ein positives Ergebnis im Wiesbadener Bürgerentscheid zur City-Bahn.

Neben der Einführung von Tempo 30 auf den Straßen in der Innenstadt nannte der OB die Verlängerung der Bus-Spur an der Rheinstraße, die auch von Fahrradfahrern genutzt werden kann. „Im Innenstadtbereich schaffen wir mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer“, sagte Ebling. Es habe der Stadt auch gut getan, dass die Flächen für die Außengastronomie erweitert worden seien. „Das ist ganz sicher eine der Erfahrungen der Corona-Zeit, die wir in die Zukunft mitnehmen.“