Bündnis will öffentliche Auftragsvergabe sozialer machen

Mainz Ein neues Bündnis in Rheinland-Pfalz will sich für eine stärkere Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Auftrage einsetzen. Die Gründung der Initiative „Faire Vergabe Rheinland-Pfalz“ mit Vertretern von DGB, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie Kirchen erfolgte am Mittwoch in Mainz, wie die Beteiligten gemeinsam mitteilten.

Angestrebt werde eine gesetzliche Regelung, die öffentliche Beschaffungsstellen verpflichte, unter anderem auf die Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten, Tariftreue und ökologische Standards entlang der Lieferkette zu achten und Verstöße zu sanktionieren.

Der Staat als Auftraggeber dürfe sich beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen nicht allein an den Kosten orientieren, betonte das Bündnis. In dem Bündnis sitzen neben DGB und BUND das entwicklungspolitische Landesnetzwerk, das Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier sowie der Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche im Rheinland.