später lesen Bürger fragen immer öfter den Landesinformationsbeauftragten FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern

Teilen



Immer mehr Bürger in Rheinland-Pfalz wenden sich mit Fragen oder Beschwerden an den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit. Rund 180 schriftliche Anfragen seien 2018 eingegangen, etwa 40 mehr als im Jahr zuvor, berichtete der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LfDI), Dieter Kugelmann, am Dienstag in Mainz. dpa