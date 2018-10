Bürger können Kanzlerin zur Zukunft Europas befragen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich ein weiteres Mal den Fragen von Bürgern zum Thema Europa. Sie kommt auf Einladung des Deutschen Volkshochschulverbandes zu einem Bürgerdialog zur Zukunft Europas heute nach Trier. dpa

Die Serie der Bürgerdialoge hatte im Mai in Berlin begonnen. Zu den Fragerunden hatte die Kanzlerin ausdrücklich auch Bürger aufgerufen, die skeptisch auf die Europäische Union (EU) blicken.

Am 26. Mai 2019 steht in Deutschland die Europawahl an. Zuvor - im März 2019 - will sich Großbritannien von der EU trennen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel sind derzeit allerdings in einer Sackgasse. Bei einer Bürgerfragestunde in Hannover hatte sich Merkel im September für eine freundschaftliche Trennung der EU von Großbritannien ausgesprochen.