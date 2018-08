später lesen Bürgerbeauftragte: Nach 100 Tagen im Amt positives Fazit FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Nach gut 100 Tagen als neue Bürgerbeauftragte von Rheinland-Pfalz hat Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) eine positive Zwischenbilanz gezogen. In zwei Drittel der eingegangenen Fälle habe den Bürgern geholfen werden können, sagte sie am Donnerstag in Mainz. dpa