Bürgerdialog zum geplanten Abriss der Hochstraße Süd

Sperrung der Hochstraße Süd in Rheinland Pfalz. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen informiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) heute bei einem Bürgerdialog über den aktuellen Stand. An der Veranstaltung in der Rheingalerie nehmen auch Vertreter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und der Hochschule Ludwigshafen teil.

