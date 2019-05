später lesen Bürgerverein fordert von Dreyer mehr Einsatz gegen Bahnlärm Teilen

Im Streit um den extremen Bahnlärm im Mittelrheintal fordert ein Bürgerverein mehr Einsatz der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Ihr Pochen auf den Bau einer Ausweichtrasse für Güterzüge erscheine eher als ein Ablenkungsmanöver, weil dieses große Projekt frühestens in 30 bis 40 Jahren fertig sein könnte, teilte das Bürgernetzwerk Pro Rheintal am Donnerstag in Boppard in einem offenen Brief an die Regierungschefin mit. dpa