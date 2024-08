Regierung Bürokratieabbau Thema der Regierungserklärung

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will in seiner Regierungserklärung konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau in Rheinland-Pfalz präsentieren. „Unternehmen und Bürger sind genervt, wie kompliziert alles geworden ist“, sagte der Regierungschef der „Rhein-Zeitung“ in Koblenz. Die Vorschläge sollen dann ab dem Herbst angegangen werden.