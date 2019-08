BUND begrüßt Klimanotstand-Votum in Landau

Landau/Mainz Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Entscheidung der Stadt Landau begrüßt, als erste Kommune in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand zu erklären. „Landau kann ein Vorbild für andere Städte in Rheinland-Pfalz und das Land selbst sein.

Hierfür ist allerdings nicht die Ausrufung des Klimanotstands entscheidend, sondern was die Stadt nun wirklich tut“, teilte Landesvorsitzende Sabine Yacoub am Mittwoch in Mainz mit. Der BUND erwarte, dass nun alle Handlungen der Stadt auf ihre Auswirkungen auf das Klima geprüft und entsprechend angepasst würden.