Bund der Selbständigen gegen Schließungen

Neustadt an der Weinstraße Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. warnt vor einer Schließung von Gastronomie- und Kultureinrichtungen. Der „Lockdown light“ sei ein „Sterben auf Zeit“, teilte der Landesverband in Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch mit.

Private Feiern und Veranstaltungen müssten beschränkt werden, da dort die meisten Neuinfektionen zustande kämen.