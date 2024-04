Naturschutz BUND: Laut Gutachten überwiegen die Kosten beim B10-Ausbau

Viel zu teuer und deutlich zu groß: Das ist aus Sicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Rheinland-Pfalz das Ergebnis eines Gutachtens zur geplanten Bundesstraße 10 im Pfälzerwald. Die Organisation stellte das selbst in Auftrag gegebene Papier einer Fachagentur aus Marburg am Dienstag in Mainz vor. Demnach kam die Agentur zur Einschätzung, dass der Ausbau des Projekts B10 zwischen Hinterweidenthal und Landau „nicht bauwürdig“ sei, da die Kosten den Nutzen übersteigen würden.