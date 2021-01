Corona : Corona-Maßnahmen bis Mitte Februar verlängert

Berlin/Mainz Die Verhandlungen seien „hart und langwierig“ gewesen, sagt Ministerpräsidentin Dreyer. Zu den neuen Beschlüssen gehört auch die weitere Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen.

Bund und Länder haben am Dienstag vereinbart, die bestehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis Mitte Februar zu verlängern. Bis dahin soll nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auch die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben sein. „Es waren harte und langwierige Verhandlungen, aber wir hatten das gleiche Ziel“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Die Zahlen der Neuinfektionen müssen schneller und stärker sinken, nur so sind wir auch gerüstet vor dem Risiko des neuen mutierten Corona-Virus.“