Bundesarchiv-Chef: Intransparenz bei „Euthanasie“-Opfern

Der Präsident des Bundesarchivs hat den heutigen Umgang mit den Namen der Opfer des grausamen „Euthanasie“-Programms der Nazis kritisiert. „Das irritiert mich ungemein“, sagte Michael Hollmann am Mittwoch in Koblenz. Während sehr viele Namen jüdischer Opfer in einem Online-Gedenkbuch des Bundesarchivs zu finden sind, gibt es laut Hollmann bis jetzt Widerstände von Angehörigenverbänden, auch die Namen ermordeter Kranker und Behinderter zu veröffentlichen. Ursache sei wohl die Angst vor Stigmatisierung der heutigen Familie, etwa wegen vermeintlicher Erbkrankheiten der getöteten Vorfahren. dpa