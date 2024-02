Immobilien Bundesfinanzhof: Grundsteuer-Urteil bis zum Sommer

In den Eilverfahren zur strittigen Grundsteuerreform will der Bundesfinanzhof bis zur Jahresmitte eine Entscheidung fällen. „Ich wage hier die Prognose, dass wir bis zur Sommerpause eine Entscheidung haben“, sagte BFH-Präsident Hans-Josef Thesling am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des höchsten deutschen Finanzgerichts.