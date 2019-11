Wittlich/Karlsruhe Für zwei rheinland-pfälzische Gefängnisbeamte ist ein juristischer Alptraum vorbei. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe kassierte ein Urteil ein, wonach sie an der tödlichen Geisterfahrt eines Freigängers eine Schuld tragen.

Für die Vize-Chefin des Wittlicher Gefängnisses ist ein jahrelanger juristischer Alptraum vorbei. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Justizvollzugsbeamte am Dienstag vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen und das Urteil des Limburger Landgerichts einkassiert, das die Frau zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt hatte. Auch ein Justizvollzugsbeamter aus Diez wurde vom Bundesgerichtshof vom Vorwurf freigesprochen, an einer tödlichen Geisterfahrt von Limburg im Jahr 2015 eine Schuld zu tragen.