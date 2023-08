Gesellschaft Bundesregierung will bei Integration sparen – Welche Folgen das für die Region hat

Allein in Rheinland-Pfalz sind 2022 rund 57.500 Flüchtlinge angekommen, 5000 mehr als 2015. Mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge sind aktuell in Deutschland. 162.000 Asylanträge wurden bundesweit alleine im ersten Halbjahr 2023 gestellt. Wie kann es gelingen, all diese Menschen gut zu integrieren? Sprachlich und kulturell? In den Schulen, in den Jobs, in der Gemeinschaft?