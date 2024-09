Klinik der Superlative Bundesministerin Geywitz besucht Großbaustelle von US-Klinik

Bundesbauministerin Klara Geywitz hat den Bau des größten amerikanischen Krankenhauses außerhalb der USA bei einem Besuch in der Pfalz als wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft bezeichnet. „Dieses Projekt, als auch künftige Bauprojekte, sind Beispiele dafür, wie die USA und Deutschland in ihre Partnerschaft investieren und durch das gemeinsame Engagement das Nato-Bündnis stärken“, sagte die SPD-Politikerin einer Mitteilung zufolge in Weilerbach unweit des US-Stützpunktes Ramstein.