Parteien Wenn Aiwanger zum Streit kommt: Darum machen die Freien Wähler ihren Bundesparteitag in Bitburg

Es ist nicht gerade an der Tagesordnung, dass eine Partei ihren Bundesparteitag in der Region abhält. Das dürfte in den meisten Fällen schon daran scheitern, dass die entsprechenden Veranstaltungs- und Hotelkapazitäten allenfalls in Trier vorhanden sind. Da lässt es schon aufhorchen, dass es demnächst ein großes Parteitreffen in der Eifel geben wird. Die Freien Wähler werden ihren Bundesparteitag Mitte Februar in Bitburg abhalten. Das bestätigte der rheinland-pfälzische Freien-Fraktionschef Joachim Streit unserer Redaktion. Im Mittelpunkt des eintägigen Parteitags in der Bitburger Stadthalle steht demnach die Verabschiedung des Programms für die Europawahl im Juni 2024.