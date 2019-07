Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz : Bundespolizei geht gegen Scheinehen vor

Blaulichter leuchten auf den Dächern von Polizeifahrzeugen. Foto: Carsten Rehder/Archivbild.

Berlin Mit mehr als 500 Beamten ist die Bundespolizei in vier Bundesländern am Mittwochmorgen gegen bandenmäßige Scheinehen vorgegangen. Wie ein Sprecher sagte, werden in Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bayern mehr als 30 Objekte durchsucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa