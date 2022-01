Bundespolizei im Saarland wird aufgestockt

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Das Saarland wird die Marke von 500 Bundespolizisten im Land voraussichtlich bereits in diesem Jahr erreichen. Laut Innenministerium wird das Ziel des so genannten Saarland-Plans damit zwei Jahre früher erreicht als ursprünglich geplant.

„Aktuell stehen bereits 406 Beamtinnen und Beamte im Dienst der Bundespolizei im Saarland“, erklärte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Sonntag nach einem Treffen mit dem Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann. „Aus meinem Gespräch mit Dr. Romann hat sich ergeben, dass im März dieses Jahres rund 50 weitere Beamtinnen und Beamte und im September noch einmal rund die gleiche Anzahl an Einsatzkräften ins Saarland beordert werden“, so Bouillon. Die Aufstockung sei ein wichtiger Schritt, um die Sicherheitsinfrastruktur im Saarland nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen, erklärte der Innenminister.