Bundespolizei: Mehrere gesuchte Straftäter festgenommen

Innerhalb von drei Tagen haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Trier in ihrem Wirkungsbereich gleich mehrere gesuchte Männer festgenommen. Sie alle wurden per Haftbefehl gesucht. Wie die Beamten am Freitag mitteilte, klickten die Handschellen am Flughafen Frankfurt Hahn erstmals am Dienstag für einen 21 Jahre alten Mann, der nach Marokko ausreisen wollte. dpa