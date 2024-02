Ermittlungen Bundespolizei nimmt gesuchten Mann am Mainzer Hbf fest

Mainz · Die Bundespolizei hat einen in Ungarn gesuchten Mann am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief der Zugbegleiter einer Bahn von Köln nach Mainz in der Nacht zum Montag die Polizei, weil der 27 Jahre alte gesuchte Mann ohne Fahrschein mitfuhr.

27.02.2024 , 08:54 Uhr

Ein Fahrzeug der Bundespolizei steht vor einem Zug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Beim Eintreffen der Streife versuchte der Mann zunächst zu flüchten und wies sich dann mit einem deutschen Personalausweis aus, der „eindeutig nicht ihm gehörte.“ Darauf hin wurde er laut Polizei festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Polizeiangaben bestanden gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung sowie ein europäischer Haftbefehl von Ungarn mit dem Ziel der Auslieferung. Zudem fanden die Beamten bei einer Durchsuchung eine griffbereite Schreckschusswaffe, ohne den für das Führen benötigten kleinen Waffenschein sowie diverse unterschlagene Bankkarten. Ein Haftrichter entschied, dass der Haftbefehl gegen den Mann aufrechterhalten wird, teilte die Polizei mit. Entsprechend wurde der Mann in eine JVA überstellt. Eine mögliche Auslieferung werde durch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nach Rücksprache mit den zuständigen ungarischen Behörden geprüft. Außerdem ermitteln die Behörden nun wegen des Erschleichens von Leistungen, Unterschlagung, Betrug, Missbrauch von Ausweispapieren sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann. © dpa-infocom, dpa:240227-99-138351/3

(dpa)