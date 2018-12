später lesen Bundespräsident ehrt ehemaligen Saar-Landrat FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Twittern

Teilen



Für sein Engagement um die Gedenk- und Erinnerungskultur ist der frühere saarländische Landrat Clemens Lindemann mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Berlin an insgesamt 14 Frauen und 14 Männer. dpa