Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt in die Westpfalz. Das Staatsoberhaupt reise am 22. Oktober nach Zweibrücken, sagte ein Sprecher des Bundespräsidialamts am Donnerstag. Details will die Verwaltung in Berlin an diesem Freitag mitteilen. dpa