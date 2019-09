Auf Tour mit Botschaftern : Bundespräsident zu Besuch im Nationalpark und auf der Mosel

Traben-Trarbach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch mit Diplomaten aus aller Welt zu einem Tagesbesuch in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Zum Auftakt machten sie im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Station: Dort besuchten sie den mit 816 Metern höchsten Berg des Landes, den Erbeskopf, und informierten sich über Moore und Wildkatzen, die dort heimisch sind.

(dpa/lrs) «Ich begrüße Sie in unserem schönen Land Rheinland-Pfalz», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Begrüßung. Sie freue sich, den Nationalpark als «einen unserer Leuchttürme» präsentieren zu dürfen. «Es wird viel gesprochen über Biodiversität, viel über Nachhaltigkeit. Deshalb sind Sie hier direkt am richtigen Ort», sagte sie.

Im Anschluss stand eine Schifffahrt auf der Mittelmosel von Traben-Trarbach bis Bernkastel-Kues auf dem Programm. Bei der Reise will Steinmeier den rund 180 in Deutschland ansässigen Botschaftern und Missionschefs internationaler Organisationen die regionale Vielfalt Deutschlands zeigen.

Am Nachmittag war ein Stopp im Cusanusstift (St. Nikolaus-Hospital) in Bernkastel-Kues geplant. Und gegen Abend wollte Steinmeier einen Empfang für die internationalen Gäste im wiedereröffneten Schloss Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) geben. Danach sollte es zurück nach Berlin gehen.

Die Touren der Bundespräsidenten mit dem Diplomatischen Korps haben Tradition: Sie führen seit 1996 jährlich in eines der 16 Bundesländer. 2018 waren Bremen und Bremerhaven Ziel, 2017 ging es nach Sachsen-Anhalt und 2016 ins Saarland. Steinmeier war zuletzt im Oktober 2018 in Rheinland-Pfalz, wo er sich in der Südwestpfalz über den Strukturwandel informierte.