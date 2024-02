Verkehr Bundesstraße an der Mosel nach Hangrutsch gesperrt

Nach einem Hangrutsch auf der Bundesstraße 53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch an der Mosel sind in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer und eine Autofahrerin mit ihren Wagen gegen Bäume geprallt. Beide blieben unverletzt, wie die Polizei in Zell mitteilte. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte demnach noch bemerkt, wie sich der Hang in Bewegung setzte und eine Vollbremsung eingeleitet. Trotzdem sei sein Fahrzeug auf der B53 in Richtung Traben-Trarbach mit einem Baum zusammengestoßen, ebenso wie der Wagen einer 56-Jährigen, die in der Gegenrichtung unterwegs war.