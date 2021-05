Listenparteitag in Rheinland-Pfalz : Trierer Abgeordnete gewinnt Kampfabstimmung gegen Grünen-Landeschefin und bleibt wohl weiter im Bundestag

Corinna Rüffer konnte sich gegen Misbah Khan durchsetzen. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier/Mainz Corinna Rüffer setzte sich deutlich gegen Misbah Khan durch. Die Partei beschwor ihre Chancen, künftig die neue Bundeskanzlerin zu stellen.

Die Trierer Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer darf für die Grünen an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nach dem 26. September weiter im Parlament sitzen. Die 45-Jährige setzte sich am Samstag beim Parteitag der rheinland-pfälzischen Grünen durch, gewann das Duell gegen Landeschefin Misbah Khan deutlich mit 144:58 Stimmen und belegt damit den dritten Platz der Landesliste zur Bundestagswahl.

Selbst wenn die Grünen in Umfragen noch mächtig absacken sollten, reicht dieser Platz wohl aus, um in den Bundestag einzuziehen. Rüffer gilt gerade bei der linken Basis der Grünen als beliebt, im Bundestag kämpft sie besonders für Inklusion. Wie deutlich ihr Ergebnis ausfiel, überraschte dennoch. Misbah Khan wurde später auf den fünften Platz gewählt. Die Grünen-Landesvorsitzende muss möglicherweise aber zittern, ob es bei der Wahl am 26. September für den Einzug in den Bundestag reicht.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Klimaaktion : Warum Aktivisten den Moselaufstieg verhindern wollen

Rüffer verkörperte in ihrer Rede das Selbstbewusstsein, an den Machtwechsel im Bund zu glauben, wo die Grünen in Umfragen knapp vor der CDU liegen. „Wir Grünen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und das Ruder rumzureißen.“ Das bezog die Triererin nicht nur auf die Klimakrise, sondern auch auf die Folgen von Schulschließungen, „die besonders die Menschen belasten, die aus armen Haushalten kommen“. Mit Blick auf große Straßenbauprojekte wie den Moselaufstieg zeigte sie sich solidarisch mit den Klimaaktivisten, die im Zewener Wald protestieren. „Die Bevölkerung hat genauso wenig Bock auf diese Autobahn wie die jungen Menschen“, sagte Rüffer.

Zur Spitzenkandidatin wählten die rheinland-pfälzischen Grünen Tabea Rößner. Sie ist Bundestagsabgeordnete in Mainz, trat 2019 bei der Oberbürgermeister-Wahl in der Landeshauptstadt an, konnte gegen Amtsinhaber Michael Ebling und Schlag-den-Raab-Gewinner Nino Haase aber nicht die Stichwahl erreichen. Ohne Gegenkandidatin überzeugte Rößner beim digitalen Parteitag mit einer kämpferischen Rede, betonte, „nicht für eine Politik der großen Egos, sondern für eine Politik des großen Wir“ zu stehen.

Lesen Sie auch Bundestagswahl : Grünen-Chefin Baerbock will ins Kanzleramt

Der Großen Koalition aus CDU und SPD im Bund warf sie vor, den Klimaschutz zu verbocken, während der Wald vertrockne. In der Bildungspolitik erzählte sie davon, selber seit einem Jahr in der Corona-Pandemie Laptops für Kinder zu sammeln, die keine eigenen Geräte hätten. „Eine alleinerziehende Mutter rief mich neulich an und fragte nach einem Laptop für ihr Kind. Sie weinte, weil sie sich schämte“, sagte Rößner und wetterte: „Mich macht es wütend, wenn so ein reiches Land es nicht hinbekommt, Kinder und Alleinerziehende zu unterstützen.“

Rößner versprach den Delegierten einen „Wahlkampf, der sich gewaschen hat“ und sagte siegesmutig: „Mit unserer künftigen Kanzlerin Annalena Baerbock machen wir den Unterschied.“ Der Pfälzer Tobias Lindner legte nach: „Wir kämpfen dafür, dass Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wird.“ Er verglich die 16 Jahre Angela Merkel mit „Mehltau“, der sich 1998 auch nach 16 Jahren Helmut Kohl über das Land gelegt habe. „Es darf kein Naturgesetz sein, dass Schulen marode sind und Schwimmbäder schließen müssen“, sagte Lindner, der sich auf dem zweiten Listenplatz deutlich gegen den Westerwälder Torsten Klein durchsetzte.

Der äußerte Kritik an den Grünen in Rheinland-Pfalz und forderte, ältere Wähler besser zu umwerben. „Viele sind froh über die 9,3 Prozent, die wir bei der Landtagswahl bekommen haben. Ich nicht. Baden-Württemberg hat mit 32,6 Prozent ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht. Wir können in Rheinland-Pfalz allen unseren Wählern über 60-mal die Hand schütteln, wir wären schnell durch“, monierte Klein. Es fehle jemand, der diese Wählergruppen authentisch ansprechen könne.

Ebenfalls brisant: Mit der nicht neu berufenen Christiane Rohleder (Integration) und dem in Pension gehenden Ulrich Kleemann (Umwelt) verabschiedeten sich zwei Staatssekretäre der Grünen in der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition mit ganz eigenen Ansagen. Rohleder räumte ein, dass es nicht ihre Entscheidung war, das Amt in ihrem Ministerium in der neuen Wahlperiode nicht mehr auszuüben. „Ich hätte mich gerne länger in und für Rheinland-Pfalz eingebracht“, sagte sie.