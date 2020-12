Bundeswehr hilft nun auch in Pflegeheimen

Mainz Die Bundeswehr hilft Beschäftigten in rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Soldatinnen und Soldaten unterstützen als „helfende Hände“ bei hauswirtschaftlichen und organisatorischen Tätigkeiten“, teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag mit.

Die ersten Einsätze liefen bereits seit Weihnachten. Aktuell sind in neun Pflegeeinrichtungen insgesamt 60 Soldaten eingesetzt, davon 5 aus dem Sanitätsdienst.

„Die Lage in vielen Alten- und Pflegeheimen ist angespannt und in einigen Einrichtungen können viele Beschäftigte aufgrund der aktuellen Infektionslage ihren Dienst nicht antreten“, erklärte die Ministerin. „Daher haben wir uns entschieden, die Bundeswehr um Amtshilfe zu bitten.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hatte sich vor gut einer Woche dafür ausgesprochen, eine engere Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in diesem Bereich zu prüfen.