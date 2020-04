Bundeswehr koordiniert in Koblenz bundesweite Corona-Hilfe

Ulrich Baumgärtner, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, befindet sich in einem Interview. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Koblenz Der Sanitätsdienst der Bundeswehr steuert von Rheinland-Pfalz aus seine deutschlandweite Hilfe. „Ein eigens eingerichtetes Einsatzführungszentrum im Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz koordiniert sämtliche sanitätsdienstliche Maßnahmen und analysiert für die gesamte Bundeswehr die Lageentwicklung“, sagte der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Ulrich Baumgärtner, der Deutschen Presse-Agentur.

Rund 17 000 der bundesweit 22 000 Angehörigen des Sanitätsdienstes dienten in einem „Corona-Kontigent“ in den Sanitätseinrichtungen oder in den fünf Bundeswehrkrankenhäusern, die zu rund 80 Prozent zivile Patienten versorgten.